海外での生活では、思わず「なぜ？」と感じる文化の違いに出会うことがあります。バリ島在住の漫画家アマットル・キナさんによる作品『独特すぎる！バリ・ヒンドゥー教の洗濯物の干し方』が、SNSで2.4万件を超える「いいね」を集め話題となっています。【漫画】『独特すぎる！バリ・ヒンドゥー教の洗濯物の干し方』（全編を読む）それは、作者がバリ島に住み始めたばかりの頃の出来事です。洗濯物を干していたところ、宿のオーナー