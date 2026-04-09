保育所などで障害や発達上の課題を持つ子どもの受け入れが進んでいることから、こども家庭庁は４月から、作業療法士や言語聴覚士ら専門性の高い職種を「みなし保育士」として保育所などに配置可能にする取り組みを始めた。個人の特性に合った細やかな対応をできることが期待されるが、子どもと接する経験が浅い専門職もいるため、一般の保育士などとの連携が重要になりそうだ。（増田知基）運動機能発達「足元に気をつけてね」