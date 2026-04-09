ダイソンは4月9日、同社初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet Mini Cool（ハッシュジェット ミニクール）ファン」を発表した。2026年5月7日よりダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始し、5月20日から家電量販店などで順次販売する。価格はオープンで、市場想定価格は17,600円。Dyson HushJet Mini Cool ファン（インク／コバルト）本製品は夏のアクティブなライフスタイルを想定して設計された多機能モデルで