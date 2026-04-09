熊本地震から10年の取り組みについて木村敬知事が発表し、「復興の歩みを振り返りながら地震からの10年の節目を生かして、 現在の姿をしっかり発信したい」と語りました。■木村敬知事「この熊本地震10年という節目をしっかり生かしていく1年にしたいと思っています。地震の記憶と教訓を風化させることなく、これまで積み重ねてきた復興の歩みを振り返りながら、さらに熊本が災害に強い県としての実現をさらに前に進めていくために