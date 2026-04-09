NHKは9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）が『ジョン万』に決まったと発表した。主演は俳優の山崎賢人が務め、脚本は藤本有紀氏が担当。日本史上、唯一無二の大冒険を繰り広げた「ジョン万次郎」こと中濱万次郎の活躍と波乱万丈な生涯を描く。【写真】満面の笑み！2026年大河ドラマ『豊臣兄弟！』主演に決まった仲野太賀会見に出席した山崎は「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど、魅力的な人で、これからジョン