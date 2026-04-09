北海道電力は2月20日、同社専用の石炭輸送船「ぴりかもしり丸」に、プランツラボラトリーの小型植物栽培ラック「PUTRACK」を設置した。○プランツラボラトリーとはプランツラボラトリーとは、植物工場に関する研究開発やコンサルティング、農業資材の販売・卸売業務を手掛ける企業。北海道の農業課題の解決および食と観光の振興のため、両社は資本業務提携を結び、これまでに、レタスやルッコラなどを栽培する植物工場(JR倶知安駅