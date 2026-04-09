北海道電力、石炭輸送船「ぴりかもしり丸」に小型植物栽培ラック「PUTRACK」を設置 - 長期の航海に新鮮な野菜を

北海道電力、石炭輸送船「ぴりかもしり丸」に小型植物栽培ラック「PUTRACK」を設置 - 長期の航海に新鮮な野菜を