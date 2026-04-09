2024年4月、30代女性・Aさん（仮名）は、父と同じ「栄養士」という新たな夢を抱いて都内の栄養専門学校の門を叩いた。しかし、そこで彼女を待ち受けていたのは、教員による叱責と同級生からのいじめ、そして「強制退学」という過酷な結末であった。 こうした事態の背景には、教育現場における「法の空白」がある。小学校から高校までとは異なり、専門学校（専修学校）は「いじめ防止対策推進法」の対象外とされている。そのため