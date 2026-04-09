ブルペン陣で流行の兆し？米大リーグのドジャースナインがかぶり始めた“斬新すぎる”キャップが話題となっている。米国の記者が「見たことない」と紹介した。ブルージェイズ戦が行われたカナダ・トロントのロジャーズセンターで、ベンチに立っているエドウィン・ディアス投手の見た目がどこかおかしい。被っている帽子は前面に「LA」マークが入っているが、つばがどこにもないのだ。後ろ前にかぶっているわけでもない。米「