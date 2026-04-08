ラッパーのオフセット(34)がフロリダ州での銃撃事件で負傷し、病院に搬送された。 【写真】28歳の若さで銃撃事件で命を落とした「ミーゴス」メンバー 6日の夕方、同州セミノールにあるハードロック・ハリウッド・カジノの外で銃撃を受け、命に別状のない怪我を負った。 オフセット(本名キアリ・ケンドレル・セファス)の広報担当者は本人の容体が「安定している」ことを確認。ピー