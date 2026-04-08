ラッパーのオフセット(34)がフロリダ州での銃撃事件で負傷し、病院に搬送された。



【写真】28歳の若さで 銃撃事件で命を落とした「ミーゴス」メンバー

6日の夕方、同州セミノールにあるハードロック・ハリウッド・カジノの外で銃撃を受け、命に別状のない怪我を負った。



オフセット(本名キアリ・ケンドレル・セファス)の広報担当者は本人の容体が「安定している」ことを確認。ピープル誌に対し、「オフセットが銃撃を受け、現在病院で治療を受けています。容体は安定しており、厳重に経過観察されている状況です」と語った。



一方、セミノール警察署はこの事件に関連して2名が拘束されており、捜査が進行中であることを発表。TMZ.comに対し、月曜日の午後7時過ぎ、セミノール・ハードロック・ハリウッドの外にあるバレットパーキングエリアで事件が発生したと述べている。同事件により1名が負傷し、ハリウッドのメモリアル・リージョナル病院へ搬送された。



セミノール警察は直ちに現場に駆けつけ、事態は迅速に収束した。現在2人が警察により拘束されており、現場の安全は確保されている。カジノの運営は通常通り行われているという。



オフセットの負傷に関する詳細は明らかになっていないが、情報筋はピープル誌に対し、「現時点でオフセットは無事のようです。病院に入院していますが、集中治療室(ICU)には入っていません」と明かした。



ソーシャルメディアに投稿された写真には、事件の直前にカジノでファンと笑顔で記念撮影に応じるオフセットの姿が写っている。



クエイヴォやテイクオフさんと共にヒップホップ・トリオ「ミーゴス」の一員として名をはせたオフセットだが、テキサス州ヒューストンでテイクオフさんが銃撃事件により28歳で死亡したことを受け、同グループは2023年に解散した。



元パートナーでラッパーのカーディ・Ｂとの間に3人の子供を持つオフセットは現在、ソロ活動に注力している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）