虎の新助っ人に黄色い歓声が飛んだ。阪神のイーストン・ルーカス投手（２９）が８日のヤクルト戦（甲子園）に先発。初回は先頭・長岡の打球を左翼・福島が後逸しいきなり無死三塁のピンチ（記録は三塁打）。続くサンタナは右飛に仕留めたが、古賀の左犠飛で先制を許した。それでも直後の攻撃で佐藤の犠飛、木浪の適時打が飛び出し逆転に成功。流れに乗った左腕は岩田、増田、赤羽を３者連続三振に仕留め、引き締まった表情で