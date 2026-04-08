行方不明から半月あまり…京都府警・元幹部の見立ては？ 京都・南丹市の小学６年・安達結希さん（１１）が行方不明となって半月あまり。 【写真を見る】７日の大規模捜索の現場…歩いてみると「急な坂道」「人が少ない」 警察などはこれまで、安達さんの“通学用かばん”が見つかった山中や付近の池、市街地など広範囲で捜索にあたってきました。 ７日には、警察が約１０時間かけて『安達さんの自宅周辺の山中』を捜索。