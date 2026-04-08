行方不明から半月あまり…京都府警・元幹部の見立ては？

京都・南丹市の小学６年・安達結希さん（１１）が行方不明となって半月あまり。

【写真を見る】７日の大規模捜索の現場…歩いてみると「急な坂道」「人が少ない」

警察などはこれまで、安達さんの“通学用かばん”が見つかった山中や付近の池、市街地など広範囲で捜索にあたってきました。

７日には、警察が約１０時間かけて『安達さんの自宅周辺の山中』を捜索。有力な手掛かりは見つからなかったということですが、この大規模な捜索活動についてはどのように見るべきものなのか？そして、今後の捜索はどのように展開するとみられるのか？

元京都府警・捜査一課長の樋口文和氏に聞きました。

◎樋口文和：元京都府警・捜査一課長 在職中４２年間で数々の事件の捜査を担当

【目次】

▶「１か月程度行うのでは」見守り活動は今後も続くか

▶７日の大規模捜索は「有力情報に基づいた検証的捜索」か

▶子どもの歩ける限界あたりを中心に…「１か月ほど徹底的な捜索」

▶「前足（まえあし）」「後足（あとあし）」両面の捜査が重要

▶「山間部」「市街地」で異なる情報収集の方法

「見守り隊」が集まるなか行われた始業式…現場の様子は？

安達さんが通う南丹市立園部小学校では８日、始業式が行われました。

前田春香アナウンサーの現地取材では、朝７時半ごろに警察・保護者・地域の人を中心とした「見守り隊」が学校周辺に集まり、８時ごろから児童が登校。保護者の車で送り届けられる姿も見られました。

また、スクールバスの停車場と学校をつなぐ坂道には「見守り隊」が等間隔で立っていて、ほとんどの児童は普段と同じように集団登校で学校へ向かっていました。「見守り隊」の挨拶に対して、元気よく返事をしているのが印象的だったということです。一方、登校に付き添う保護者の数が普段より多く見られました。

「見守り隊」に参加している保護者は「始業式というだけでも緊張感が高まっている。不安になりすぎるのも良くないので、子どもたちのケアを続けていきたい」と話していたということです。

「１か月程度行うのでは」見守り活動は今後も続くか

こうした警察による見守り活動について、「１か月程度行うのでは」と元京都府警・捜査一課長の樋口文和氏は話します。

（元京都府警・捜査一課長 樋口文和氏）

「行方不明事案が発生してから約2週間。他の子どもや保護者の不安を払拭するためにも、学校周辺や通学路における警戒活動をしていくと思います」

７日の大規模捜索は「有力情報に基づいた検証的捜索」か

７日午前７時ごろから、警察は約１０時間かけて安達さんの自宅周辺の山中を捜索しました。

結局手掛かりは何も見つからなかったということですが、この捜査について樋口氏は「有力情報に基づいた検証的捜索だったのではないか」と指摘します。

（元京都府警・捜査一課長 樋口文和氏）

「有力な情報、確度が高いということから、警察の動きが出たと。鑑識が出動していますので、よりピンポイントに色々な資料を収集する。その収集場所から広く、捜索に踏み切ったと思います」

また樋口氏は、「規制線を張り『土』などを証拠品として集めていた」可能性についても言及しています。

（元京都府警・捜査一課長 樋口文和氏）

「リュックに基づく推測ですが、土が付着しているとか、そういったところも踏まえて、現場における土の採取も非常に大事。それ以外に、子どもや第三者のＤＮＡ、毛髪・指紋などを収集したということになろうかと思います」

MBS米澤解説委員「捜索活動は結構難しいのかなと感じてしまう」

（ＭＢＳ米澤飛鳥解説委員）

「これまで約３０人態勢で捜索活動を行っていましたが、７日はプラス２０人ぐらい多かったため、確度の高い情報を得て、ピンポイントで捜索に入ったと思います」

「一方、８日も同じぐらいの態勢で行うのかなと思っていましたが、そうではありませんでした。７日の段階では有力な手がかりを得られなかったと判断したと見ています。捜索活動は結構難しいのかなと感じてしまうところはあります」

子どもの歩ける限界あたりを中心に…「１か月ほど徹底的な捜索」

捜索態勢は、６日が４０人、７日が６０人、８日が３０人。

今後の捜索について、樋口氏は「一般的には１か月ほどは徹底的な捜索。その後、規模を縮小し、警察官数人で情報収集と捜索を並行して続ける」と言います。

（元京都府警・捜査一課長 樋口文和氏）

「今後は情報収集をもとに捜索を進めるという形。証拠品や本人の発見に至らなかった場合は、また次を行くと。今のところは、子どもが歩ける限界のあたりを中心に徹底的にやると思います。それを考えると、ひと月ぐらいになろうかとは思います」

また、捜索の範囲については、「子どもの場合は一般的に徒歩での移動を想定。起点から徐々に範囲を広げ捜索」するということですが、「一定期間を過ぎた場合は『別の方法で移動した可能性』を視野に入れた捜査への移行」も考えられるといいます（樋口氏）。

「前足（まえあし）」「後足（あとあし）」両面の捜査が重要

また、一般的には行方不明者の足取りを追う際、「前足（まえあし）」「後足（あとあし）」が重要になるといいます（樋口氏）。

（元京都府警・捜査一課長 樋口文和氏）

「行方不明になった後にどう動いたかを捜索するのが『後足』。一方で、父親が学校まで送り届けた、その前の足取りを調べるのが『前足』。子どもの身上、学校や子ども同士の付き合いなどの不安を父親に言ってないか、そうしたところも踏まえて、自宅近くの山に行っていないか、友達同士でこういったところに行ってないか、そうした情報にもとづいて捜索している」

「山間部」「市街地」で異なる情報収集の方法

情報収集について樋口氏は、一般的に山間部と市街地で方法が違ってくると言います。

▼山間部 → 一列に並び物理的捜索

▼市街地 → 防犯カメラや目撃情報

有益情報がなければ、行方不明になった時間帯の聞き込みを粘り強く行い、見つかった所持品・証拠の点と点をつなぐ捜査をするということです。

（2026年4月8日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」より）