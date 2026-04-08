鶴岡市の山形大学農学部がほ場の一部を開放する市民交流農園の開園式が8日行われました。市民たちは秋にかけてそれぞれが好きな野菜や作物の栽培に取り組みます。「市民交流農園」は山形大学農学部が鶴岡市内にあるほ場の一部を市民に有料で開放しているもので、2011年度から続けられています。8日は今年度の開園式が行われ、農園の利用者らおよそ30人が出席しました。山形大学農学部渡部徹学部長「農園はキャンパスの中にあるが