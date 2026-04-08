【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hana Hopeが、ニューシングル「blue hour」を6月17日にCDリリースすることが決定した。 ■TVアニメ『淡島百景』は、4月9日より放送スタート！ 「blue hour」は、4月9日からオンエアがスタートするTVアニメ『淡島百景』のために書き下ろされた新曲で、爽やかさと儚さを兼ね備えたアコースティックな質感のバンドサウンドの楽曲。4月8日にデジタルシン