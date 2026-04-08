Hana Hope、TVアニメ『淡島百景』OP主題歌「blue hour」CDシングルリリース決定

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Hana Hopeが、ニューシングル「blue hour」を6月17日にCDリリースすることが決定した。

■TVアニメ『淡島百景』は、4月9日より放送スタート！

「blue hour」は、4月9日からオンエアがスタートするTVアニメ『淡島百景』のために書き下ろされた新曲で、爽やかさと儚さを兼ね備えたアコースティックな質感のバンドサウンドの楽曲。4月8日にデジタルシングルがリリースとなった。

TVアニメ『淡島百景』は志村貴子が描く、文化庁メディア芸術祭優秀賞も受賞したマンガ『淡島百景』（太田出版）が原作。アニメーション制作は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などで知られるマッドハウスが担当。浅香守生が監督、濱田邦彦がキャラクターデザイン、シリーズ構成を中西やすひろが務める。

先日、アニメの放送と楽曲リリースに先駆けてノンクレジットオープニングが公開されており、淡島歌劇学校を舞台に様々な少女たちの想いと鮮烈な青春が瑞々しく描かれるアニメの世界観を表現した映像が話題を呼んでいる。

CDシングルのリリースに合わせて、各ストアでの購入特典も発表。Amazon.co.jpではメガジャケ、アニメイトではましかくブロマイド、楽天ブックスでは紙製A4ファイル、セブンネットショッピングではアクリルチャーム、応援店ではB3ポスターが先着でプレゼントされる。

2025年は、ポカリスエットのCM曲、STUTS「99 Steps feat Kohjiya ＆ Hana Hope」の歌唱が話題を呼び、『Fuji Rock Festival ’25』に出演、3度行われたワンマンライブはすべてソールドアウトと注目を高めているHana Hope。

5月には今治市・タオル美術館で開催される『FABRIC SOUND in TOWEL MUSEUM』、Rol3ertとRejayのジョイントツアー名古屋公演への出演、アニメイト主催の『animate Theater LIVE 2026 ～spring～』、あしかがフラワーパークで開催される『ASHIKAGA MUSIC GARDEN ’26』とジャンルを横断したイベントへの出演が決定しており、8月後半には、インドネシア・ジャカルタにて開催される『LaLaLa Fest 2026』にも、Steve LacyやThe Flaming Lipsら豪華海外のアーティストに並んでラインナップされている。

飛躍の年として掲げる8月7日＝ハナの日には、恵比寿リキッドルームでのワンマンライブ『Hearts Glow』も開催を控えており、さらなる注目を集めることが予測される。

(C)志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「blue hour」

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「blue hour」

■関連リンク

TVアニメ『淡島百景』番組サイト

https://awajima-anime.com/

Hana Hope OFFICIAL SITE

https://lit.link/hanahope