参政党岡山県連の会見 岡山県庁 2027年春の統一地方選挙に向けた「動き」です。 参政党岡山県連は2027年春に予定されている統一地方選のうち、岡山県議選の「岡山市北区・加賀郡選挙区」と「倉敷市・都窪郡選挙区」、岡山市議選の4選挙区、津山市議選、玉野市議選の合わせて8選挙区を重点区にすることを発表しました。 参政党は全国で600人の候補者を擁立し、500人の当選を目指しています。 岡山県の参政党の地