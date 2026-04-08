コンクリート打ちっぱなしの武骨な建物や月日の流れを感じさせる廃虚に魅力を感じるという人は多いはず。ソフトウェア開発者であり物作りが趣味というサム・バーンズ氏が、廃虚や衰退都市を思わせる「コンクリート製ノートPCスタンド」を自作したと報告しています。Concrete Laptop Stand | Sam Burns' Tech Bloghttps://sam-burns.com/posts/concrete-laptop-stand/バーンズ氏はコンクリートの上に塗装や仕上げをしない打ちっぱな