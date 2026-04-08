関東甲信では、明後日10日(金)は傘の出番です。雨が降ったりやんだりで、帰宅時間帯は沿岸部を中心に雨や風が強まる所もあるでしょう。春の嵐の後は急な暑さに注意が必要です。11日(土)は天気が回復し、東京都心など最高気温が25℃以上の夏日になる所が続出しそうです。今から熱中症予防のための行動を始めましょう。明日9日(木)は天気がゆっくりと下り坂夜桜見物は雨具があると安心明日9日(木)の関東甲信は、天気がゆっくりと下