タレントの辻希美が7日に自身のアメブロを更新。長男・青空（せいあ）くんの高校入学を祝い、家族で高級焼肉店『叙々苑』へ行ったことを報告した。この日、辻は「春休みが終わり新学期スタート」と切り出し「せいあも入学式を終え高校生になりお祝いで叙々苑行って来ましたぁ」と青空くんの入学祝いをしたことを明かした。続けて「美味しいお肉をたんまり頂き」と満足した様子で述べ「せいは高校生！！そらは中学2年生！！コアは小