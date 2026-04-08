元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。「新学期ですね 新入生の皆様おめでとうございます!!我が家も先日長男の入学式でした」と報告し、着物姿の“入学式コーデ”で長男（6）と撮影した記念ショットを公開した。【写真】「すごーい！和服や！」「息子くんスーツ姿がとっても似合っててかっこいい」矢口真里が公開した入学式の記念ショット「お天気に恵まれて、とても気持