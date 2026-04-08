矢口真里、長男が小学生に 着物姿の“入学式コーデ”で親子ショット披露「すごーい！和服や！」「息子くんスーツ姿がとっても似合っててかっこいい」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。「新学期ですね 新入生の皆様おめでとうございます!!我が家も先日長男の入学式でした」と報告し、着物姿の“入学式コーデ”で長男（6）と撮影した記念ショットを公開した。
【写真】「すごーい！和服や！」「息子くんスーツ姿がとっても似合っててかっこいい」矢口真里が公開した入学式の記念ショット
「お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式」になったそう。「長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました。私も同じくガチガチに緊張していたのですが、お母さん達が気さくに話しかけてくれたので凄く助かりました」と親子共にいいスタートが切れたという。
続けて「これから小学校という新しいステージで沢山の経験をして、どんどん大きくなるんだろうなって嬉しい気持ちとちょっとだけ寂しい気持ちになりました。みんな同じかな」と正直な母心をのぞかせながら、「家族はずっと味方だし長男がやりたいこと全力で応援していきます!!お友達沢山作って元気に楽しく過ごしてくださいね」と長男にエールを送った。
コメント欄には「わー ご入学おめでとうございます！」「すごーい！和服や！」「息子くんスーツ姿がとっても似合っててかっこいい 真里ママのお着物姿めっちゃ綺麗です」「やぐっつぁん、和服姿似合ってて素敵です!!かわいすぎるうううう」「元モー娘レジェンド良いお母さんしてるー」「幸せな学校生活になりますように」など、祝福を中心にさまざまな反響が寄せられている。
矢口は2018年3月26日に再婚。19年8月に長男、21年10月に次男（4）が誕生している。
【写真】「すごーい！和服や！」「息子くんスーツ姿がとっても似合っててかっこいい」矢口真里が公開した入学式の記念ショット
「お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式」になったそう。「長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました。私も同じくガチガチに緊張していたのですが、お母さん達が気さくに話しかけてくれたので凄く助かりました」と親子共にいいスタートが切れたという。
コメント欄には「わー ご入学おめでとうございます！」「すごーい！和服や！」「息子くんスーツ姿がとっても似合っててかっこいい 真里ママのお着物姿めっちゃ綺麗です」「やぐっつぁん、和服姿似合ってて素敵です!!かわいすぎるうううう」「元モー娘レジェンド良いお母さんしてるー」「幸せな学校生活になりますように」など、祝福を中心にさまざまな反響が寄せられている。
矢口は2018年3月26日に再婚。19年8月に長男、21年10月に次男（4）が誕生している。