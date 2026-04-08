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ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年4月8日（水）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 156 - 137 ユタ・ジャズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ユタ・ジャズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。 第1クォーターはユタ・