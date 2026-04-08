女優の川島海荷（32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「メガネ愛好家として、ちょっとしたこだわりもあるので、、収録前とっておきの勝負メガネを選びに行きました」と書き出した川島。「#さんま御殿」とつづってメガネを着用した衣装姿をアップした。「メガネ女子どうでしょうか？」とファンに呼びかけ。「海ちゃん可愛いすぎます」「これ似合うのすごくない？」「めっちゃオシャレメガネだね