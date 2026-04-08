女子プロレスラーのジャングル叫女（３５）が、故木村花さんのメモリアル興行「ＨＡＮＵＲ」（５月２３日、後楽園ホール）で本格復帰することを明かした。叫女は左ヒザなどの負傷を理由に２０２０年１０月から長期欠場し、２１年９月にスターダムを退団。２度の手術失敗の影響もあってリング復帰が遠のいていたが、昨年１１月にはデビュー１０周年自主興行（名古屋）でエキシビションマッチに出場した。「去年の６月に出会った