去年5月、カンボジア人5人のグループが新潟県胎内市内の太陽光発電施設で、銅線ケーブルを盗んだ疑いで逮捕された事件を巡り、この事件に関わったとして新たにカンボジア国籍の37歳の男が逮捕されました。 この事件は、去年5月14日から15日までの間、カンボジア国籍で群馬県に住む無職の男ら5人が胎内市の太陽光発電施設に無断で侵入し、銅線ケーブルを盗んだものです。5人は去年8月と今年2月に窃盗の疑いです