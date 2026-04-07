HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜後8：00）の第7話が、7日にABEMAで配信され、最有力候補者の辞退が明らかになった。【番組カット】ILLITもかわいい！と絶賛したBチームのステージ『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、