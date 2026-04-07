【モデルプレス＝2026/04/07】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃7が4月7日に放送された。・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・サクラ（SAKURA）がHKT48・IZ*ONEでの活動を経て、3回目のデビュー前の秘話を明かした。【写真】人気韓国アイドル「怒られて…」壮絶なデビュー前語る◆「ワースカ」アメ