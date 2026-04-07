名古屋で行われている「嵐」のライブは、8日が最終日。東海地方には、国内外から多くのファンが集結しています。 【写真を見る】｢松本潤さんのお気に入りと聞いている｣ 名古屋のわらび餅 ラストツアーで“聖地”和菓子店は女性客増加 櫻井翔さんが訪れたとんかつ専門店にも…大勢のファンが！ 創業1964年、名古屋市東区の和菓子店「芳光（よしみつ）」。6日は、開店当初から嵐ファンの姿が…（芳光 島岡一恵さん）Q.なぜ嵐