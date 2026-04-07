同業他社の運営サイトに大量のデータを送り付けてサーバーに負荷をかける「DoS（ドス）攻撃」を仕掛けたとして、千葉県警は7日、電子計算機損壊等業務妨害の疑いでいずれもIT関連会社役員の埼玉県朝霞市、ウユサル・デニス健一容疑者（21）と東京都世田谷区、藤井晶大容疑者（25）を逮捕した。2人は容疑を一部否認している。逮捕容疑は2025年5月7〜8日、共謀して他社のサイトに約10時間にわたり、少なくとも約8600回の攻撃を仕