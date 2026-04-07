大人のための本格的なキャラクタージュエリーなどを手掛ける株式会社ユートレジャーは、創刊から47年にわたり世界の謎と不思議に挑戦し続けるスーパーミステリー・マガジン「ムー」とコラボレーションしたフィギュアの予約受付を4月7日より開始しました。同社にとって初となる「ムー」ライセンス商品として、古代のロマンが詰まった純金製のアーティファクトが数量限定で登場します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこ