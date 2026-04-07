クマ環境省は7日、2025年度の全国のクマによる人的被害の速報値を公表した。被害者は238人、うち死亡が13人で、これまで最も多かった23年度の被害219人、死亡6人を大きく上回った。2月末時点の出没件数と捕獲数も過去最多。個体数の増加とともに、人里に餌があることを学習したクマが増えており、担当者は被害低減に向け「捕獲など個体数管理の強化に取り組む」としている。都道府県別で最も被害が多いのは秋田67人で、岩手40