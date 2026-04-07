グーグルは、新型Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」を発表した。発売日は4月14日。グーグルの直販ストアでは、発表にあわせて、より割安に購入できるキャンペーンを開催している。

「Pixel 10a」は、グーグル製スマートフォンの中でも、コストと性能のバランスを重視するAシリーズの最新機種。チップセットには、自社設計の「Google Tensor G4」を搭載する。

筐体は、背面が完全にフラットなデザインへと変更され、カメラバーが背面にシームレスに溶け込む形状となっている。価格は128GBモデルが7万9900円、256GBモデルが9万4900円。

「Pixel 10a」の発表にあわせて、Googleストアでは、4月27日まで発売記念キャンペーンを開催する。

期間中、「Pixel 10a」を予約・購入すると、次回以降の購入で利用できる「Googleストアポイント」1万円分の進呈、またはワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds 2a」の50％割引のいずれかが適用される。

また、対象のスマートフォンを下取りに出すことで、割引価格で購入できる。たとえば、「Pixel 9a／8a」や「iPhone 13 mini」、「iPhone SE（第3世代）」を下取りに出すと、最大3万100円が還元される。

1万ストアポイントと対象機種の下取りを組み合わせることで、「Pixel 10a」が実質3万9800円から購入できる。