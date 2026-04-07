超人気YouTuberで人気クリエイターグループのメンバーたちが自身の活動を支えた家族との絆や知られざる生い立ちを明かした。【映像】超人気YouTuberになった現在の姿2026年4月6日（月）、グローバルオーディション番組を徹底解説する特別番組『今からでも追いつける! WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE一新時代のオーディション徹底解説一』が放送された 。本番組は、HYBEとGeffen Recordsによる共同プロジェクト『WORLD SCOUT: TH