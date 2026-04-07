柏MF小見洋太のPKに脚光柏レイソルは4月5日、J1百年構想リーグの第9節で横浜F・マリノスと対戦し3-0で勝利を収め、2試合連続の完封勝利を飾った。昨季のJ1で2位となった柏だが、今季はシーズン序盤に苦戦が続き、ようやく今季初の連勝となった。そんな一戦で勢いづける先制ゴールを挙げたのが、柏で2年目のシーズンを迎えたMF小見洋太だった。開始早々の12分、横浜FMのDFジェイソン・キニョーネスがMF山内日向汰を倒して一発退