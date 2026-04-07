柏MF小見洋太のPKに脚光

柏レイソルは4月5日、J1百年構想リーグの第9節で横浜F・マリノスと対戦し3-0で勝利を収め、2試合連続の完封勝利を飾った。

昨季のJ1で2位となった柏だが、今季はシーズン序盤に苦戦が続き、ようやく今季初の連勝となった。そんな一戦で勢いづける先制ゴールを挙げたのが、柏で2年目のシーズンを迎えたMF小見洋太だった。

開始早々の12分、横浜FMのDFジェイソン・キニョーネスがMF山内日向汰を倒して一発退場となる。これで得たFKから山内がシュートを放つと、今度は壁に入ったディーン・デイビッドがハンドを取られて柏にPKが与えられた。このPKでキッカーを務めたのが、小見だった。

昌平高校時代から小見は、小刻みなステップでボールに歩み寄って行きボールを蹴る独特なキック方法を貫いているが、この試合でもきっちりと決めた。こみは試合後に「今日はあっち（右）の気分だったので」とPKシーンを回想。「DAZN」で解説を務めた元日本代表DF坪井慶介氏も唸るPKキックだった。

このPKで先制して、さらに数的優位燃えていた柏は、試合終盤に2点を加えて3-0の勝利を収めている。SNS上では「出たー。機関車シュート」「独特なステップでしっかり決めたね」「とてもかわいい」「これぞ伝家の宝刀！」「柏の小学生達が真似しそう」「コミちゃんはPKが秀逸過ぎて」「今日イチ盛り上がった小見ちゃんのPK！！」「レイソルのPKを安心して見られるのはデカい」「高校の時から全く変わってなくてニッコリ」「相変わらず小見が小見してる」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）