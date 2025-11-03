『泣ける話』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
1週間後に巣立つ長男に「空港で泣かないでよ、俺も泣きたくなるから」と言われたそう
よろず~ニュース
2001年のタイムカプセル企画によるもので、手紙には孫を見守る言葉の数々が
まいどなニュース
世間の理不尽に対する皮肉を込めたコメントが、大きな話題を呼んでいる
Walkerplus
壮大な無駄遣いとも思える決断が、のちに病床の妻と交わした会話に繋がった
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
棺の蓋を閉める前にジャンパーを入れようとすると、ポケットからどんぐりが
デイリー新潮
数時間後には、父から「もう、こいつ、意識ないぞ」と電話があったそう
プレジデントオンライン
譲った先から「安い値段でありがとうございます」と長文メールが届いたそう
おたくま経済新聞
大積PA下り店の店主によるもので、「雪道の運転お疲れ様です」などの文字が
Jタウンネット
現代社会の空気を鋭く切り取る存在として読者の支持を集めている
SPORTS DATA and ARTICLE
「もし、こんなコメンテーターがいたら?」という想定で描かれた漫画