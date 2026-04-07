祈りを込めて詣でてきました！神殿、壁画などとたびたび呼称され、ある種の神々しさを備えることでおなじみのアレを詣でてきました。羽生結弦氏公演が行なわれるハッピーウィークの始まり頃に掲出されることが恒例となった、東京駅丸の内地下中央口改札付近に展開されるCSテレ朝チャンネルさん（＆TELASA）さんの交通広告を拝見してきたのです。いつも「詣でてきました」などと言っておりますが、今回はかなり真剣味のある詣でです