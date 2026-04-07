１０年中山大障害（バシケーン）など障害で重賞３勝を挙げている蓑島靖典騎手（４３）＝美浦・武市＝が、２４年２月１０日小倉５Ｒ（障害オープン）での落馬により約２年の休養を余儀なくされたが、今年２月１１日から調教騎乗を再開している。落馬時は頭部負傷などの重傷を負い、小倉市内の病院に搬送され、目覚めたのは翌朝だったという。障害騎手だけあってか、ケガへの耐性は強い。その時も骨折はなく、体が動いたから「た