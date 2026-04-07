【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow ManのラウールがCMキャラクターを務めるカルビー“フルグラ(R)”の新CM『何か食べなきゃフルグラママ』篇（15秒）、『何か食べなきゃフルグラパパ』篇（15秒）が、4月7日より全国で放送開始となった。 ■ラウールが「フルグラ(R)の妖精」として登場 新CM『何か食べなきゃフルグラ』篇では、ラウールがスタイリッシュで真っ白な衣装を身にまとい