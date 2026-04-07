Snow Manラウール、初単独TVCM出演！“フルグラ(R)の妖精”になってママ・パパを応援

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Snow ManのラウールがCMキャラクターを務めるカルビー“フルグラ(R)”の新CM『何か食べなきゃフルグラ ママ』篇（15秒）、『何か食べなきゃフルグラ パパ』篇（15秒）が、4月7日より全国で放送開始となった。

■ラウールが「フルグラ(R)の妖精」として登場

新CM『何か食べなきゃフルグラ』篇では、ラウールがスタイリッシュで真っ白な衣装を身にまとい、オーツ麦をモチーフにしたハットピン付きの真っ赤な帽子を被った「フルグラ(R)の妖精」として登場する。

毎日の慌ただしい時間、ついつい家族のために頑張りすぎてしまうママやパパ。おろそかになりがちな“自分”の食事として、食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷりで、手間をかけずに満足感を得られる“フルグラ(R)”が、“ちょうどイージーごはん”であることを、ラウールが愛嬌たっぷりの笑顔で届けている。

また、“フルグラ(R)”公式サイトでは、新CMの他、CM撮影の様子を紹介するメイキング映像、これまで以上に幅広いシーンで“フルグラ(R)”が食べたくなるWEB動画も順次公開される。

◎新CMストーリー

ある家族の様子をそっと見守る「フルグラ(R)の妖精」ラウール。「また自分のこと後回しじゃん」と囁きながら見つめる視線の先には、部屋着のまま、大慌てで小学生の娘を送り出す“ママ”の姿が。ようやく自分の身支度を始め、焦った様子でお化粧をする“ママ”に寄り添うように「頑張りすぎちゃうよね～」と優しく語りかける。

一方、「急げ急げ～！」と幼稚園へ行く息子の着替えに奮闘中の“パパ”へ、「頑張ってるのいつも見てるよ！」とラウール。息子を優先して自分の身支度が一向に進まない“パパ”に「自分の心配もね！」とエールを送る。

忙しくても家族を優先し、ついつい自分のことをおろそかにしがちな“ママ”と“パパ”に、「何か食べなきゃ！」と“フルグラ(R)”を提案するラウール。慌ただしい毎日でも“ちょうどイージーごはん”な“フルグラ(R)”で、笑顔と心のゆとりを取り戻した“ママ”と“パパ”。その様子を“フルグラ(R)”のパッケージの影から、嬉しそうに見守る「フルグラ(R)の妖精」ラウールだった。

■撮影エピソード

◎初めての単独TVCM出演

今作が初めてひとりでのTVCM出演となったラウール。“フルグラ(R)”のロゴをイメージした真っ赤なハットと真っ白な衣装を完璧に着こなしたラウールがスタジオに現れると、あまりの似合いぶりに、スタッフから自然と拍手が湧き起こった。

CMでは「フルグラ(R)の妖精」役のラウールが、普段頑張り過ぎている人たちへ優しく語りかけるシーンが印象的だが、「（カメラとの）距離が近くて照れちゃいました」とラウール。それでも「主婦の方に向けた“投げかけ”では、僕が普段接する“主婦”が、自分の母親かファンの方なので、コンサート会場でのファンの方々の顔を思い出して（応援する言葉を）投げかけました」と教えた。

◎完璧主義をやめてみよう

CMでは、「フルグラ(R)の妖精」として忙しいママとパパに寄り添うラウールだが、ラウール自身が忙しいときに誰かからかけられて印象に残っている言葉があるか聞いた。

「スタッフさんに（言われて）すごく救われた言葉があります」とラウール。「完璧主義をやめてみよう、という言葉をいただいて救われました。忙しいときこそ完璧主義になりがちで周りが見えなくなっちゃうけど、そこはあえて振り返らずに自信を持って、大丈夫だっただろうという気持ちになれました」と話した。

◎「洗濯」が欠かせないルーティーン

今作では、日々の慌ただしい様子が描かれているが、CMのようにどんなに慌ただしいなかでも欠かさないルーティーンはあるか、ラウールに聞いた。すると「洗濯です」とラウール。「洗濯機を毎日回しちゃいます。寝るときにちょっと遠めからグルングルンって（洗濯機の）音が聞こえてきて、あの音で眠れる感じがあります」と回答した。

一方で、「お皿洗い」は苦手とのことで、「うちのお皿を洗ってくれる人を募集しています。よかったらぜひ洗いにきてほしい…」とかわいらしい一面を見せたラウールだった。

■関連リンク

“フルグラ(R)”公式サイト

http://www.calbee.co.jp/frugra/