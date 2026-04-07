北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記の妹、与正（ヨジョン）氏は6日夜、談話を発表し、北朝鮮への無人機侵入事件で遺憾の意を表明した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領について、金総書記が「率直で度量の大きい人」と評価したことを明らかにしました。韓国の李大統領は2025年9月から2026年1月にかけて、韓国の無人機が北朝鮮に侵入した事件について、6日の閣議で遺憾の意を表明し、再発防止措置に言及しました。与正氏