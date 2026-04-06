俳優としてだけでなく、監督としてもハリウッドをけん引するブラッドリー・クーパーの最新作『これって生きてる？』が、4月17日に公開される。【動画】キャスト陣が作品の魅力を語るフィーチャレット映像『アリー／スター誕生』『マエストロ：その音楽と愛と』でアカデミー賞作品賞にノミネートされるなど高い評価を受けてきたクーパーが、実話をもとに手がけた本作。二人の子どもにも恵まれ、順調な人生を歩んでいるように