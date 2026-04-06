HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（ABEMA／毎週火曜後8：00）で3次審査に通過し、アメリカで行う合宿に参加する4人からコメントが到着。今回は、未経験ながら“スター性”を見出され、3次審査を通過した富山県出身のSAKURAが、オーディションへの思いとこれからの目標を語った。【写真】アメリカ合宿参加が決定！『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』候補生4人『WORLD SCOUT: