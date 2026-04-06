テレビアニメ『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』の第3期となる『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術ULT』が制作されることが発表された。あわせて、キャラクター原案・鶴崎貴大氏による「第3期決定ビジュアル」、原作作家陣によるイラスト＆コメント、キャスト陣によるコメントとお祝い動画が公開された。【画像】おヘソかわいい！原作作家陣による『異世界魔王』第3期お祝いイラスト第3期では、ディアヴロ、シェラ、レムの冒険