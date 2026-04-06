『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』第3期制作決定 芹澤優が回顧「パパに見せられないシーンがあったり…」
テレビアニメ『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』の第3期となる『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術ULT』が制作されることが発表された。あわせて、キャラクター原案・鶴崎貴大氏による「第3期決定ビジュアル」、原作作家陣によるイラスト＆コメント、キャスト陣によるコメントとお祝い動画が公開された。
【画像】おヘソかわいい！原作作家陣による『異世界魔王』第3期お祝いイラスト
第3期では、ディアヴロ、シェラ、レムの冒険の続きを再びアニメで見ることができる。
第3期決定ビジュアルは、ディアヴロ、シェラ、レムの3人が描かれている。中央にいるディアヴロを囲むように、向かって右側にシェラ、左側にレム。『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』らしさを感じる1枚に仕上がっている。
アニメ公式Xでは、アニメ第1期〜第2期で描かれた物語を読むことができる「原作小説第1〜6巻セット」、「コミック第1〜15巻セット」がそれぞれ抽選で1人に当たるプレゼントキャンペーンを開催。原作小説第1巻は原作・むらさきゆきや氏＆鶴崎氏のサイン入り、コミック第1巻は漫画・福田直叶氏のサイン入りとなっている。
本作は、『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』（著：むらさきゆきや氏 イラスト：鶴崎貴大氏／講談社ラノベ文庫刊）が原作。累計発行部数は400万部を突破している。2018年に第1期が、21年に第2期が放送された。
ゲーム内で圧倒的な強さを誇り“魔王”と呼ばれていた主人公・坂本拓真はある日、ゲーム内の姿で異世界へと召喚されてしまう。「私こそが召喚主」と言い張る2人の少女・シェラとレムと出会った拓真は、2人から召喚獣用の奴隷化魔術をかけられてしまうが、自身の能力の発動により魔術が反射。逆にシェラとレムが奴隷となってしまう。自らを“魔王・ディアヴロ”と名乗った拓真が、絶対的な強さで突き進む“夢と魔法の異世界冒険譚”。
■原作作家陣コメント＆イラスト
▼原作・むらさきゆきや氏
祝・アニメ3期！まったく想像すらしていなかったので、今でも夢のようです！思い返すと第2期は大変なときに重なりました。そんななかでも素晴らしいアニメを作ってくださったスタッフの皆さま、そしてアニメを楽しんでくださった視聴者の皆さま、多くの応援のおかげで――またディアヴロたちがカラーで動いて喋ります！本当にありがとうございます！今から放映がとっっっても楽しみです!!
▼キャラクター原案・鶴崎貴大氏
異世界魔王アニメ3期、おめでとうございます！超楽しみにしています！
▼漫画・福田直叶氏
アニメ三期やったー！ また動くディアヴロたちを見られるのが楽しみです。関わってくれる皆さまと応援してくれた方々に感謝しかありません。今からワクワクドキドキして原稿が捗る…！
■キャストコメント
▼ディアヴロ役：水中雅章
「異世界魔王」はアニメで初めて主演を務めさせていただいた、とても思い入れのある大切な作品です。そんな作品が第3期制作決定とはこんなにうれしいことはありません。皆さんに楽しんでいただけるように、第1期のときから変わらず精一杯努めてまいります！楽しみにアニメの放送をお待ちください！
▼シェラ・L・グリーンウッド役：芹澤優
う、うそでしょ〜〜!???あきらめないでよかった〜!!!たくさんの応援と愛にこころから感謝です!!異世界魔王は私にたくさんの初めてをくれた作品です。パパに見せられないシーンがあったり、レム役の和氣あず未ちゃんに出会えて大好きになったり、1stシングルとしてエンディングを歌わせていただいたり、avexの大先輩とコラボしたり、いつも新しい出会いや経験をくれます。3期は何が起こるのでしょうか、、、期待しかありません!!!どうぞお楽しみに！
▼レム・ガレウ役：和氣あず未
第3期!?!?ありがとうございます、本当にありがとうございます!!大好きなキャラクターたち、大好きな皆さんと一緒に大好きな作品にまた携われることがとっても幸せです。シェラと久しぶりに、小さくて可愛い喧嘩をたくさんできるのかなぁ〜と今から楽しみです。今までよりもも〜っと大胆なお芝居ができるよう、今からレムを降ろして収録に挑みたいと思います！
【画像】おヘソかわいい！原作作家陣による『異世界魔王』第3期お祝いイラスト
第3期では、ディアヴロ、シェラ、レムの冒険の続きを再びアニメで見ることができる。
アニメ公式Xでは、アニメ第1期〜第2期で描かれた物語を読むことができる「原作小説第1〜6巻セット」、「コミック第1〜15巻セット」がそれぞれ抽選で1人に当たるプレゼントキャンペーンを開催。原作小説第1巻は原作・むらさきゆきや氏＆鶴崎氏のサイン入り、コミック第1巻は漫画・福田直叶氏のサイン入りとなっている。
本作は、『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』（著：むらさきゆきや氏 イラスト：鶴崎貴大氏／講談社ラノベ文庫刊）が原作。累計発行部数は400万部を突破している。2018年に第1期が、21年に第2期が放送された。
ゲーム内で圧倒的な強さを誇り“魔王”と呼ばれていた主人公・坂本拓真はある日、ゲーム内の姿で異世界へと召喚されてしまう。「私こそが召喚主」と言い張る2人の少女・シェラとレムと出会った拓真は、2人から召喚獣用の奴隷化魔術をかけられてしまうが、自身の能力の発動により魔術が反射。逆にシェラとレムが奴隷となってしまう。自らを“魔王・ディアヴロ”と名乗った拓真が、絶対的な強さで突き進む“夢と魔法の異世界冒険譚”。
■原作作家陣コメント＆イラスト
▼原作・むらさきゆきや氏
祝・アニメ3期！まったく想像すらしていなかったので、今でも夢のようです！思い返すと第2期は大変なときに重なりました。そんななかでも素晴らしいアニメを作ってくださったスタッフの皆さま、そしてアニメを楽しんでくださった視聴者の皆さま、多くの応援のおかげで――またディアヴロたちがカラーで動いて喋ります！本当にありがとうございます！今から放映がとっっっても楽しみです!!
▼キャラクター原案・鶴崎貴大氏
異世界魔王アニメ3期、おめでとうございます！超楽しみにしています！
▼漫画・福田直叶氏
アニメ三期やったー！ また動くディアヴロたちを見られるのが楽しみです。関わってくれる皆さまと応援してくれた方々に感謝しかありません。今からワクワクドキドキして原稿が捗る…！
■キャストコメント
▼ディアヴロ役：水中雅章
「異世界魔王」はアニメで初めて主演を務めさせていただいた、とても思い入れのある大切な作品です。そんな作品が第3期制作決定とはこんなにうれしいことはありません。皆さんに楽しんでいただけるように、第1期のときから変わらず精一杯努めてまいります！楽しみにアニメの放送をお待ちください！
▼シェラ・L・グリーンウッド役：芹澤優
う、うそでしょ〜〜!???あきらめないでよかった〜!!!たくさんの応援と愛にこころから感謝です!!異世界魔王は私にたくさんの初めてをくれた作品です。パパに見せられないシーンがあったり、レム役の和氣あず未ちゃんに出会えて大好きになったり、1stシングルとしてエンディングを歌わせていただいたり、avexの大先輩とコラボしたり、いつも新しい出会いや経験をくれます。3期は何が起こるのでしょうか、、、期待しかありません!!!どうぞお楽しみに！
▼レム・ガレウ役：和氣あず未
第3期!?!?ありがとうございます、本当にありがとうございます!!大好きなキャラクターたち、大好きな皆さんと一緒に大好きな作品にまた携われることがとっても幸せです。シェラと久しぶりに、小さくて可愛い喧嘩をたくさんできるのかなぁ〜と今から楽しみです。今までよりもも〜っと大胆なお芝居ができるよう、今からレムを降ろして収録に挑みたいと思います！
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