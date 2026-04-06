大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第20節が4日（土）と5日（日）に行われた。 ジェイテクトSTINGS愛知は、今シーズン初となる秋田県開催のホームゲームで東京グレートベアーズと対戦した。GAME1をストレートで、GAME2をフルセットで制したSTINGS愛知はレギュラーシーズン（RS）4位以上を確定させ、チャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルの