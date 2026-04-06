大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第20節が4日（土）と5日（日）に行われた。

ジェイテクトSTINGS愛知は、今シーズン初となる秋田県開催のホームゲームで東京グレートベアーズと対戦した。GAME1をストレートで、GAME2をフルセットで制したSTINGS愛知はレギュラーシーズン（RS）4位以上を確定させ、チャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルのホームゲーム開催権を獲得。対する東京GBは2連敗を喫したものの、他カードの結果をもってRS6位以上が確定し、CS進出を決めた。

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前節を終え、19勝19敗で5位の広島サンダーズは、34勝4敗で首位を走るサントリーサンバーズ大阪とのアウェー戦に挑んだ。結果は連日のストレート負けとなった広島THだが、他カードの結果を受けてRS6位以上が確定。CS進出を決めた。一方、今シーズン最後のホームゲームを連勝で飾ったサントリー。GAME2では、今シーズン限りでの勇退を発表したミドルブロッカーの樫村大仁がクイックで試合を締めくくり、会場を沸かせた。

ここまで15勝23敗で7位の日本製鉄堺ブレイザーズはCS進出に向けて正念場を迎えていた。ウルフドッグス名古屋を相手に奮闘した日鉄堺BZだったが、両日ともに敗戦。この敗戦により日鉄堺BZはCS進出を逃した。対するWD名古屋はGAME1の勝利でCS進出を決めている。

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東レアローズ静岡とVC長野トライデンツの対決は1勝1敗に終わった。GAME1はホームの東レ静岡に軍配。約2カ月ぶりにストレートでの勝利を挙げた。翌GAME2はVC長野がセットカウント3-1でものにし、6連敗から脱出した。

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現在8連勝中の大阪ブルテオンはヴォレアス北海道とアウェーで対戦した。GAME1はヴォレアスが粘りを見せるも、大阪Ｂの白星に。GAME2も制した大阪Ｂは連勝記録を10に伸ばした。

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次戦の第21節は4月11日（土）と12日（日）に行われ、ヴォレアス vs 東京GB、VC長野 vs サントリー、大阪Ｂ vs 日鉄堺BZ、WD名古屋 vs STINGS愛知、東レ静岡 vs 広島THの5カードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第20節 GAME1結果



ジェイテクトSTINGS愛知 3-0 東京グレートベアーズ

（25-23、25-23、28-26）



ヴォレアス北海道 1-3 大阪ブルテオン

（18-25、23-25、25-22、27-29）



サントリーサンバーズ大阪 3-0 広島サンダーズ

（25-16、25-12、25-16）



東レアローズ静岡 3-0 VC長野トライデンツ

（25-22、25-23、25-18）



日本製鉄堺ブレイザーズ 0-3 ウルフドッグス名古屋

（23-25、22-25、18-25）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第20節 GAME2結果



ジェイテクトSTINGS愛知 3-2 東京グレートベアーズ

（19-25、25-19、23-25、25-21、15-11）



ヴォレアス北海道 0-3 大阪ブルテオン

（20-25、14-25、18-25）



サントリーサンバーズ大阪 3-0 広島サンダーズ

（25-15、33-31、25-22）



東レアローズ静岡 1-3 VC長野トライデンツ

（25-21、18-25、26-28、23-25）



日本製鉄堺ブレイザーズ 2-3 ウルフドッグス名古屋

（26-24、21-25、19-25、25-20、14-16）