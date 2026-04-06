韓国発の男性グローバルグループ・ＮＣＴの派生グループ・ＷａｙＶをメインに活動していたテンが、８日付で所属事務所・ＳＭエンターテインメントと専属契約が終了すると発表した。グループ活動には引き続き参加できるよう調整するという。ＮＣＴは３日、マークが事務所との専属契約が８日付で満了となり、グループから脱退することを発表したばかりだった。【以下、ＳＭエンターテインメント全文】こんにちは、ＳＭエンターテ